Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

07.04.2022 01:11

Son dakika gelişmesine göre Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu Kırıkkale'de yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 3'ü çocuk 5 kişilik aile, komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 3'ü çocuk 5 kişilik aile, komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Valıd Shirzay'ın kiracı olarak oturduğu evin mutfağında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Pencereden çıkan dumanları fark eden komşuları ise aileyi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı. Yabancı uyruklu Shirzay, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğalgaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile ise polis ekiplerince özel bir otele yerleştirildi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu
Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

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Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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