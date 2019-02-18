Son Dakika Haberleri: Yangına Uykuda Yakalandılar, Komşularının Sesleriyle Kurtuldular

Yangına Uykuda Yakalandılar, Komşularının Sesleriyle Kurtuldular

1 saat önce

Yangına uykuda yakalandılar, komşularının sesleriyle kurtuldular Bursa'da 2 katlı bina kül oldu, komşuların sesine uyanan ev halkı yangından son anda kurtulduBURSA - Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan ev sakinleri, komşuların sesine uyanarak kendilerini dışarıya attı.

Yangına uykuda yakalandılar, komşularının sesleriyle kurtuldular
Bursa'da 2 katlı bina kül oldu, komşuların sesine uyanan ev halkı yangından son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan ev sakinleri, komşuların sesine uyanarak kendilerini dışarıya attı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi.
Olay merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi Mumcubali sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe ve Abidin Koçuk çiftine ait müstakil binada yangın çıktı. Alevleri gören komşular, sokak üzerinde bağırmaya başladı. Komşuların bağırma sesine uyanan Fatih Koçuk, çatıdan dumanlar çıktığını fark ederek balkondan kendisini dışarıya attı. Evde bulunan anne ve babasının binadan çıkamadığını fark eden Fatih Koçuk, tekrar dumanların sardığı binaya girerek anne ve babasını yangından kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sokakların dar olmasından dolayı yangının bulunduğu binaya müdahale edemeyen ekipler, araçları cadde üzerinde bırakıp hortumları uzatarak alevlere müdahale etti. Ev halkının sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangın çıktığı sırada uyuduğunu, komşuların sesine uyanarak yangını fark ettiğini söyleyen Ayşe Koçuk," Ben alt kata, eşimle oğlum üst katta uyuyordu. Komşular "ev yanıyor" diye bağırınca, ben de sokakta bulunan başka bir ev yanıyor sandım ve kendimi sokağa attım. Dışarıya çıktığım anda tavan alev almıştı. Oğlum o sırada eşimi çıkartarak bizi kurtardı, eğer oğlum olmasaydı bizde yanmıştık." diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin sokağın dar olmasından dolayı zamanında müdahale edemediğini iddia eden Koçuk, "Sokağa yapılan inşaatın da yolu daraltmasından dolayı itfaiye zamanında müdahale edemedi ve hortumlar binaya ancak uzanabildi" dedi.
Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, 2 katlı müstakil bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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