Son Dakika Haberleri: Yangına Uykuda Yakalanıp Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı

Yangına Uykuda Yakalanıp Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı

55 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangına Uykuda Yakalanıp Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı, System.String[]
BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

Çukur, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangına Uykuda Yakalanıp Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]