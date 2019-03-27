Yangına Uykuda Yakalanıp Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı
55 dakika önce
BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çukur
Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan
uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:49 Kaynak: DHA
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