YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika
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YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

14.05.2022 15:09

SAMSUN'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ailesinin olmadığı evde uykuda yakalanıp, dumandan etkilenen H.K. (12), mahalle sakinince kapısı kırılarak girilen evden kurtarıldı.

SAMSUN'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ailesinin olmadığı evde uykuda yakalanıp, dumandan etkilenen H.K. (12), mahalle sakinince kapısı kırılarak girilen evden kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. H.K., ailesinin olmadığı evde yangına uykusunda yakalandı. Dumandan etkilenen H.K.'yı kurtarmak için mahalle sakini Mert Murat Keskin, girdiği binada kapıyı kırarak eve girdi. Keskin, çabasıyla, dumandan etkilenen H.K.'yı kurtarmayı başardı. H.K., ambulansla tedavisi için hastaneye götürülürken, adrese gelen itfaiye ekipleri de müdahale ettiği yangını söndürdü.

'KAPILARI KIRA KIRA İNDİM'

O anları anlatan Mert Murat Keskin, "Kapıyı kırarak içeri girdim. Çocuk uyuyordu, uyku halindeydi. Elektrik kontağını kapattım, prizlerden fişlerden ateş çıkıyordu. Binadan çıkarken de kapıları kıra kıra indim. Başka kimse varsa eğer kurtarmak için. Çok şükür en azından çocuğun durumu şu an iyi. Büyük geçmiş olsun" dedi. (

YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI
YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI
YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI
YANGINA UYKUSUNDA YAKALANAN ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

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Karşıyaka, Yangın, Canik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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