Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
31 dakika önce
İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Fatih
'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Saat 07.00 sıralarında Fatih'te Yavuz Sultan Selim
Mahallesi Müftü
Hamamı Sokağındaki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi çatıya çıkıp kurtarılmayı bekledi. Çatıda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, yangının çıktığı daireyi kontrol ederken, evde yaşayan şahsın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:46 Kaynak: İHA
Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
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