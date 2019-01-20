Son Dakika Haberleri: Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

31 dakika önce

İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Saat 07.00 sıralarında Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi çatıya çıkıp kurtarılmayı bekledi. Çatıda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, yangının çıktığı daireyi kontrol ederken, evde yaşayan şahsın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
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