Son Dakika Haberleri: Yangında 10 bin arı telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Yangında 10 bin arı telef oldu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan, kısa sürede biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında 10 bin arı telef oldu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan, kısa sürede biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, arı kovanları ve 20 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası kül olurken, 10 bin arı telef oldu.
Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Buzalık Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi.  Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altıa alarak, söndürdü. Yangında 70 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 10 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük buğday tarlası da yandı.
Kovanları ve arıları yanan Ercan Dönmez, " İzmir'den geldim ve kiraladığım alana kovanlarımı koydum. 70 adet sandığım vardı hep yandı. Yavaş yavaş toplanıyorduk, bayram nedeniyle İzmir'e dönecektik. Ne olduğunu anlayamadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler tarlaya da sıçradı. Biz de durumu itfaiye ekiplerine ve köylülere haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale ederek, yangını söndürdüler. Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz" dedi.


Malkara, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı Son dakika! TÜRK-İŞ eylem kararı aldı Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında 10 bin arı telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]