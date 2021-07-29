100'e yakın küçükbaş hayvan alevlerde telef oldu - Son Dakika

100'e yakın küçükbaş hayvan alevlerde telef oldu

ANTALYA - Manavgat'ta dün öğlen saatlerinde başlayan ve üç kişinin ölümüne sebep olan yangını sömdürme çalışmaları devam ediyor. Alevler sebebiyle Demirciler Mahallesi'nde 100'e yakın küçükbaş hayvan telef olurken ahırda olan diğer küçükbaşların ise bazıları yangından son anda kurtarıldı.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yangın, birçok noktaya yayıldı. Yangından etkilenen mahallelerden olan Demirciler'de bir ahırda bulunan 100'e yakın küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Kurtarılan diğer küçükbaş hayvanların ise vücutlarında yanıklar mevcut.

Öte yandan, Antalya Veteriner Hekimler Odası Manavgat Temsilcisi Vedat Gün, orman yangınında yaralanan sahipli ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanacağını bilirdi.