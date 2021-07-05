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Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü - Son Dakika

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

05.07.2021 15:39

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü Antalya'daki makilik alan yangını söndürüldü Antalya'da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

Antalya'daki makilik alan yangını söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü.

Yangın öğle saatlerinde Serik ilçesinin Berendi ve Çanakçı mahallelerinde meydana geldi. Anız yakılması sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler yangın mahalline gelerek, söndürme çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları yandı. Yangın esnasında yangın bölgesinden koyun sürüsünü uzaklaştıran bir çoban da cep telefonlarına yansıdı.

Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü - Son Dakika


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