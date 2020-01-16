Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kırsal Gazeller Mahallesi Ayvazlar mevkisinde Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Alevleri fark eden ev sahibi Akçam ile eşi, dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Menteşe ile Denizli'nin Kale ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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