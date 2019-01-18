Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
55 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir evde çıkan ve 2 eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların yoğun çabası sonucunda söndürüldü.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde bir evde çıkan ve 2 eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların yoğun çabası sonucunda söndürüldü. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmetbey Mahallesi'nde kerpiç bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evdeki ahşap malzemelerin ve ağaç merteklerin de tutuşması üzerine kısa sürede büyüyen alevler, 2 eve daha sıçradı. Alevlere ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, 3 evi saran alevlere müdahalede bulundu. Yangın, uzun uğraşların sonucunda kontrol altına alındı. Yangında evler büyük çaplı hasar gördü. Evlerin yangın esnasında boş olması, olası bir facianın önüne geçti.
Yanan evlerden 2'sinin mahalle muhtarına ait olduğu öğrenilirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:27 Kaynak: İHA
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