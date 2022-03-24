YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU - Son Dakika
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YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU

24.03.2022 10:26

Burdur merkez Akyayla köyündeki henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Akyayla köyündeki henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Akyayla köyünde Keziban Bozkurt ve oğlu Halil Bozkurt'un yaşadığı 3 katlı ahşap evde dün saat 22.00 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Büğdüz Köyü Muhtarlığı itfaiye ekibi yaptı. Burdur, Ağlasun ve Çeltikçi belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU
YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU
YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU

YORUMLAR
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Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Halil Bozkurt, Bozkurt, Yangın, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA 3 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU - Son Dakika


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