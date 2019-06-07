Son Dakika Haberleri: Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı

1 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangında 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikasının sahibi ve binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı.

Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yangında 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikasının sahibi ve binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bir tekstil fabrikasında dün sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangında girilebilen bölgelerde 4 işçinin cansız bedenine ulaşılarak binadan çıkarıldı. Polis, Olay Yeri ve savcı incelemesinin ardından 4 işçinin cenazesi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alınırken, farikada kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir fırında patronlarını silahla vuran zanlılar yakalandı Kalp krizi geçiren sürücü otobüse çarptı: 1 ölü Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]