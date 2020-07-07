Yangında 40 ev kül oldu - Son Dakika

Yangında 40 ev kül oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğleyin saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 70 haneli köyde çıkan yangında 40'a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında bir can kaybı yaşanmadı. Yangın köylülerin, Yusufeli Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
(Adem Demirkıran/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:22 Kaynak: İHA
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