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YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ - Son Dakika

YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ

01.01.2022 15:30

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi Menderes ile 3 yaşındaki ağabeyi Talha Menderes'in cenazeleri toprağa verildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi Menderes ile 3 yaşındaki ağabeyi Talha Menderes'in cenazeleri toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezara defnedilirken, yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye-Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, geçen yıl 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleliin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in, birbirlerine sarılmış yanmış cesetlerini buldu.

Cesetleri tanınmaz haldeki kardeşlerin kimlik tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve DNA testi sonrası 3 kardeşin cenazeleri, aileye teslim edildi.

Menderes kardeşlerin cenazeleri bugün Bayındır ilçesindeki Merkez Hacı Sinan Camii'ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaağaç Ahmetler Mezarlığı'nda götürülüp, babaları tarafından dün kazıldığı belirtilen mezarlarda toprağa verildi. İkizler Remzi ve Yahya aynı mezara, ağabeyleri Talha ise hemen yanındaki mezara defnedildi. Yeni yıla evlat acısıyla giren Nuriye- Ferhat Menderes çifti cenazede güçlükle ayakta durabildi.

İkizler Remzi ve Yahya Menderes aynı mezarda toprağa verilirken, ağabeyleri Talha Menderes ise hemen yanındaki mezara gömüldü.

Öte yandan yangında ölen Talha Menderes'in, 27 Aralık'ta doğum günü olduğu öğrenildi.

YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ
YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ

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İtfaiye, Yangın, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANGINDA, AĞABEYLERİ İLE BİRLİKTE ÖLEN İKİZLER AYNI MEZARA DEFNEDİLDİ - Son Dakika
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