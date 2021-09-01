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Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor - Son Dakika

Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor

01.09.2021 15:42

Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor Ünlü sanatçı ve siyasetçilerin uğrak yerlerinden olan tarihi konak, hayalete konağa döndü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan yangın sonrası ağır hasar alan 200 yıllık tarihi konak yeniden...

Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor

Ünlü sanatçı ve siyasetçilerin uğrak yerlerinden olan tarihi konak, hayalete konağa döndü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan yangın sonrası ağır hasar alan 200 yıllık tarihi konak yeniden eski aline dönmek için bekliyor.

Safranbolu tarihi çarşı kesimin girişinde yer alan ve otel olarak kullanılan Osman Şenol'a ait 3 katlı 200 yıllık tarihi konakta 24 Temmuz 2020 yılında çıkan yangın sonrası büyük hasar oluşmuştu. Otel ve restoran olarak kullanılan, birçok yerli yabancı ünlü sanatçı ve siyasetçilerin de uğrak yerlerinden biri olan 200 yıllık tarihi Kadıoğlu Şehzade konağı adeta hayalet konak gibi ortada duruyor. Ziyaretçilerin bir çok anı ve mazisinin yaşandığı konağın yaşanan yangın sonrası büyük kısmı hala ayakta durmasına rağmen gelecek destekle yeniden ayağa kaldırılması bekleniyor.

Konak sahiplerinden Mert Vidinli, 200 yıllık konağın işletmesini 1999 yılında alarak otel ve restoran olarak işlettiklerini ancak geçen yıl yaşanan yangın sonrası gerekli destekleri sağlayamadıklarını söyledi.

Vidinli, kente gelen birçok ünlü sanatçı ve siyasetçin uğrak yerlerinden olan konağı yeniden ayağa kaldırmak için işlem konusunda kendi üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını da belirterek, " Başvurularımızı yaparak, projemizi tekrar onaylattık. Evrak kısımlarını büyük ölçüde tamamladık ama böylesi tarihi bir konağı yeniden eski haline getirmek için yüksek bir maliyet çıktı karşımızı. Kendi öz kaynaklarımızla karşılama şansımız olmadı. Burası hariç 9 konak ve bir restoranımız var, yaşanan pandemiden dolayı 2 senedir öz kaynaklarımızı buraları çevirmek için kullandık. Beklentimiz devlet kanalıylaydı. Turizm Bakanlığının vereceği hibeden beklentimiz vardı. İllaki çıkar diye malzeme tedarikinde de bulunmuştuk. Şehrin girişinde olan bir konak ve yerli yabancı turistler geldiğince buranın güzelliği ile fotoğraf çekerlerdi. Şimdi yanmış bir konağı hatıra olarak çekiyorlar. Bu hem bizim için hem de Safranbolu için acı ve üzücü. Sonuçta biz bu işten ekmek yiyoruz ama onun yanı sıra tarihi bir değerin böylesi halde kalması ayrı bir acı. Bugüne kadar ne yerel yönetimlerden nede bakanlık düzeyinde bir destek gelmedi. Birçok ünlü isimlerinden yer aldığı resimler vardı birçok tarihi anılar bu yangınla yandı ama burayı yeniden ayağa kaldırırsak elimizde dijitalde olan resimlerle yeniden tarihi dokusunu geri getirmeye çalışacağız" dedi.

Vidinli, tarihi konağın yeniden ayağa kalması için 2 milyon TL tutarında bir masraflarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor
Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor
Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor
Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor

Safranbolu, Karabük, Yangın, Otel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yangında ağır hasar alan 200 yıllık konak eski haline dönmeyi bekliyor - Son Dakika


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