Yangında ağır yaralanan kağıt toplayıcısı gençten acı haber

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

BURDUR - - Burdur'da içinde atık kağıtların bulunduğu evinin çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kağıt toplayıcısı genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın, 15 haziran tarihinde sabah saatlerinde merkez Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunan kağıt toplayıcısı Ömer Arslanlı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslanlı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tedavisi devam eden Arsanlı'dan bugün acı haber geldi.Arslanlı, aır yaralı olarak zevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.