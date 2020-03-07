Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi - Son Dakika

Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi
6 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılmaz hala geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılmaz hala geldi.
Alınan bilgilere göre, Balaban Mahallesi Saraç Sokak üzerinde Mehmet Köfön'e ait ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yangına Söğüt Belediyesi ve Çaltı Köy Muhtarlığa ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK
Son Dakika Esenyurt'u karıştıran taciz iddiası! Şüpheli linç edilmek istendi Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Müşteri, tekel bayi işleten anne ve kızını tekme tokat dövdü Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı