Yangında ahşap ev kullanılmaz hala geldi - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılmaz hala geldi.



Alınan bilgilere göre, Balaban Mahallesi Saraç Sokak üzerinde Mehmet Köfön'e ait ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yangına Söğüt Belediyesi ve Çaltı Köy Muhtarlığa ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK