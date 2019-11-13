Son Dakika Haberleri: Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
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Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı

6 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

Balkondan atlayarak kurtuldu

Kısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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