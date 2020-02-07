Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi yaralandı - Son Dakika

Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi yaralandı

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki iki ayrı bölgede çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi ise yaralandı.

Yangında alevlerin arasında kalan ev sahibi yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki iki ayrı bölgede çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi ise yaralandı.


Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 14.30 sıralarında meydana gelen yangında, alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında vücudunun farklı bölgelerinde 3'üncü derece yanıklar oluşan ev sahibi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının acil serviste tedaviye alındığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Diğer yangın ise, saat 13.00 sıralarında Çıplaklı Mahallesi 7202. Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Yangında, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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