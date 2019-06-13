Yangında anne ve 6 çocuğu dumandan etkilendi



ADANA'da iki katlı binanın alt katında çıkan yangında Suriye uyruklu Hatice Elahmed ile 6 çocuğu, dumandan etilendi.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki katlı bir binanın alt katındaki evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Suriye uyruklu Hatice Elhamed ve 6 çocuğunun yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, kapıyı kırıp içeri girdi. Elhamed ve çocukları dışarı çıkarılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını üst kata sıçramadan söndürdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye erlerinin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.

Yangında dumandan etkilenen Hatice Elahmed ile çocukları 5 aylık Abdülaziz, Kaysa (3), Nedime (4), Betül (6), Yahya (9), Süleyman'a (15) olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. Ayakta tedavileri yapılan anne ve 6 çocuğu, evleri yangından dolayı oturulamaz hale geldiği için aynı mahalledeki bir yakınının evine sığındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Adana