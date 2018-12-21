Son Dakika Haberleri: Yangında Annenin Alevlerden Ulaşamadığı Yağız Öldü, Ağabeyi Kurtuldu

Yangında Annenin Alevlerden Ulaşamadığı Yağız Öldü, Ağabeyi Kurtuldu

2 saat önce

TOKAT'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy (3) hayatını kaybetti.

Yangında Annenin Alevlerden Ulaşamadığı Yağız Öldü, Ağabeyi Kurtuldu, System.String[]
TOKAT'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy (3) hayatını kaybetti. İçerideki oğlu Kaan Süsoy'u (7) dışarı çıkaran ancak alevler nedeniyle Yağız Efe'ye ulaşamayan anne Zeynep Süsoy, sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kale Ardı Derbent Mahallesi'nde, Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında başladı. Anne Zeynep Süsoy, sobada yakmak amacıyla odun kırmak için evin önüne çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple içeriden alevler yükseldi. Ailenin 3 çocuğundan ikisi olan Yağız Efe Süsoy ve Kaan Süsoy (7) evin içindeyken başlayan yangını gören Zeynep Süsoy hemen eve koştu. Anne Süsoy oğullarından Kaan'ı alarak dışarıya çıktı. Tekrar eve dönüp başka bir odada olan Yağız Efe'yi de kurtarmak isteyen Zeynep Süsoy, alevlerin evi kaplaması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İkinci katta başlayan yangın, yandaki bir evinin çatısına da sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride bulunan Yağız Efe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alan anne Zeynep Süsoy, evin önünde sinir krizleri geçirdi. Süsoy, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sırasında baba Serdar Süsoy ile büyük oğlu Oğuz'un (15) dışarıda oldukları öğrenildi. 

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Yağız Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:34 Kaynak: DHA

Anne, Tokat, EFE, 3. Sayfa
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