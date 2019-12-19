Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı - Son Dakika
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Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı

7 saat önce

ELAZIĞ'da yaşayan Metin Bozyel (53), evlerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonrası yangında mahsur kalan annesi ve down sendromlu kardeşini kurtarırken elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Yangında annesi ve kardeşini kurtarırken elleri yandı, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşayan Metin Bozyel (53), evlerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama sonrası yangında mahsur kalan annesi ve down sendromlu kardeşini kurtarırken elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Yangın, dün Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyünde meydana geldi. Bozyel ailesinin ikamet ettiği evin kalorifer kazanı, nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıkarken, Metin Bozyel, evde mahsur kalan annesi Sürmeli Bozyel (91) ile down sendromlu kardeşi Gürsel Bozyel'i (42) kurtarma girişiminde bulundu. Annesi ve kardeşini yangın içerisinde kurtarmayı başaran Metin Bozyel'in elleri ile vücudunun çeşitli yerleri yandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Dumandan etkilenen anne Sürmeli Bozyel ve oğlu Gürsel Bozyel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yangında annesi ve kardeşini kurtararak elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yanan Metin Bozyel'in tedavisi ise sürüyor.


Karakoçan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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