Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı

06.04.2022 11:37
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında annesini kaybeden, kendisi de yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında annesini kaybeden, kendisi de yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı.

Olay, 28 Mart'ta Kastamonu'nun Cide ilçesi Yurtbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malike Alan (63) ve annesi Kezban Alan'ın (80) yaşadığı evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangında bedensel engelli Malike Alan, yaralı bir şekilde kurtulmayı başarırken 80 yaşındaki annesi Kezban Alan ise yanan evden çıkamayarak hayatını kaybetti. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Malike Alan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan kız kardeşinin evine yerleşen Malike Alan, yangın sırasında yaşadıklarını anlattı.

"Dumanlardan dolayı önümü göremiyordum, çıkış kapısını zor buldum"

Annesinin maaşının gününün geldiğini anlatan Malike Alan, "Yemek yapıyordum. Hafif bir duman görüyordum. Rüzgar da o gün fazlaydı. Rüzgar dumanı sağdan sola sürekli alıyordu. Dumanın nereden geldiğine bakmak aklıma gelmedi. Ben yemeği yaptım, masayı hazırladım. Annem ile yemek yedik. Bakıyorum, camdan aynı dumanı görüyorum ama bir türlü kafamı dışarı çıkarıp bakmadım. Bir baktım oturduğumuz yerde eşiklerin arasından dumanlar çıkıyor. Anne ev yanıyor, hemen çıkalım dedim. Annem de 'ağabeyini çağır' dedi. Ev zaten alev içerisine girmiş, bacadan rüzgarın etkisiyle kıvılcım atmış. Ağabeyimler de uykuya dalmışlar. Ben çağırdım ağabeylerimi ama duymadılar. Elimdeki baston ile duvara doğru vurdum. Ardından yengem cama çıktı ve 'ne oldu' dedi. Yenge ev yanıyor, ağabeyim çıkıp baksın dediğim sırada alevler çatıyı sardı. Odadan çıktım, anneme gel ev yanıyor dedim. Annem de 'suyu bulamadım ben Malike' dedi. Anne suyu bırak gel dedim. Ben 3-4 merdiven indim bilemiyorum, göz gözü görmüyordu. Dumandan her taraf kilit oldu" dedi.

"Evden sadece elimdeki değnek ile kaçabildim, başka bir şey alamadım"

Evden hiçbir şey alamadan çıktığını söyleyen Alan, "Yoklaya yoklaya, dumanlarda boğazı gittikçe öksürerek çıkış kapısını bulabildim. Yine göz gözü görmüyor. Çıkış kapısını bulunca kaynar su gibi bir sıcaklık fark ettim. 5 metre gidince bir çıkış kapısı daha var. O kapıyı da buldum, saçak altında birkaç parça üzerime düştü, alevlerin önünden kapının önüne kendimi güçlükle attım. Etrafıma baktım alevler üzerime geliyor. Ağabeyim geldi, koluma girdi. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Beni arkadaşlar tüp falan patlar diye evden biraz uzağa götürdüler. Ne ayağımda lastik var, ne de başka bir şey. Sağlık çalışanları yanıma geldi, hasta brandasına beni koyup birkaç kilometre taşıyarak ambulansa bindirdiler" diye konuştu.

"Çıkıp bacaya baksaydık belki kurtulurduk"

Evdeki sobanın borusunun kısa olması sebebiyle yangının çıktığını tahmin ettiklerini ifade eden Malike Alan, "Biz ise farkına varamadım ne annem ne de ben. Birimizin de aklına geldi bu duman nereden geliyor diye baksa, çıkıp bacaya baksaydık belki kurtulurduk ama biz rüzgara aldandık. Biz rüzgar yapıyor sandık. Annemi yangında kaybettik. Ben anneme gel deyince annem, sol tarafa odaya doğru gitti. Ben merdivenden yaralı olarak kurtuldum. Ağabeyim 'anne çıksana' demesine rağmen hiç sesini duyamamış. Annemi evde duman tıkamış" şeklinde konuştu.

"Ciğerimiz yanıyor"

Sobanın dumanına aldandıkları için annesini kaybettiğini belirten Alan, şöyle konuştu:

"Evden hiçbir iğne, eşya alamadık. Üzerimdeki elbiselerle birlikte evden kendimi zor kurtardım. Çift baston ile yürüyordum, bastonumun birisini alabildim. Bu baston elimde olduğu için bununla yangından kaçabildim. Ağabeyim de tutup kolumdan beni evden aldı. Bir iğne desen bir şey alamadık. Biz yandık geri kalanlarda yanmasın, bizim ciğerimiz yanıyor halen. Herkes dikkat etsin, sobanın dumanına aldanmasınlar. Biz aldandık bu hale geldik." - KASTAMONU

Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı
Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Yangın, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında annesini kaybetti, canını zor kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement