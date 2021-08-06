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YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI - Son Dakika

YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI

06.08.2021 09:33

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor. Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü. Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında küçük yangın izlerine rastlanılırken, dış kısımda kalan duvarlarda yangın izlerinin yanı sıra alev ve duman nedeniyle is meydana geldi. Agoranın güney kısmında yer alan kemerler, yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Kalıntıların bazı noktalarında yangından dolayı çökmeler meydana gelirken, ağaçlardan düşen kozalaklar ise kalıntıların içini doldurdu.

HAMAM, SARNIÇ, AGORA VE TAPINAK SİMSİYAH

Antik kent içinde yer alan hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise yangından dolayı simsiyah oldu. Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangında hasar gördü. Sarnıcın içine, yangında oluşan küller doldu. Tabelalar ise yanmayla beraber karardı. Antik kentin girişi de karardı.

YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI
YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Helenistik, Manavgat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA ANTİK KENT LYRBE DE YANDI - Son Dakika


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