Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü - Son Dakika

Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında geceyi asma katta geçiren 1 çalışan yaralandı.

Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında geceyi asma katta geçiren 1 çalışan yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Salı gecesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 4081 sokak no: 3 adresinde bulunan Özkan Hamit'e ait Elit Oto Yıkama isimli işyerinde yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında işyerinin asma katında yazıhane olarak kullanılan bölüm içerisindeki malzemelerle beraber tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yanan işyerinin yakınında bir başka işyerinde çalışan ve geceyi asma katta kanepede geçiren Mehmet Güçlü isimli genç elinde ve kolunda yanıklar oluşması sonucunda yaralandı. Ambulansla ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Güçlü, Manavgat Devlet Hastanesinde Yanık Ünitesi bulunmadığı için Antalya'ya sevk edildi.


Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yangının işyerinde kalan ve yaralanan gencin kullandığı elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında asma katta yatan genç ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]