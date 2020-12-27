Yangında babası ile kardeşini kaybeden Mirza, yoğun bakımda uyutuldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, babası Seyfi Altın (45) ile kardeşi Rabi Su Altın'ın (4) yaşamını yitirdiği yangında yaralanan Mirza Altın (10), tedavi gördüğü hastanede entübe edilerek, uyutuldu.

Arifiye ilçesine bağlı Türkçaybaşı Mahallesi'nde, önceki gün gece saatlerinde, benzin dökülerek, yakılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangında, balkondan çıkan Mirza Altın'ın yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mirza, daha sonra İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edildi. Mirza'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, entübe edilerek, uyutulduğu öğrenildi. Mirza'nın vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirtildi. Yangında yaşamını yitiren baba Seyfi Altın ile kızı Rabia Su Altın'ın cenazeleri ise dün toprağa verildi.