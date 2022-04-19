Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

19.04.2022 17:05

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da geçtiğimiz mart ayında çıkan yangında 70 yaşındaki babası Davut Yılmaz'ı ve evlerini kaybeden Tezcan ve Sevcan Yılmaz kardeşler, İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmalarının ardından rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

BAĞCILAR'da geçtiğimiz mart ayında çıkan yangında 70 yaşındaki babası Davut Yılmaz'ı ve evlerini kaybeden Tezcan ve Sevcan Yılmaz kardeşler, İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmalarının ardından rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi 1203 Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında 22 Mart 2022 tarihinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri evde bulunan 3 kişiyi kapıyı kırıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken 70 yaşındaki Davut Yılmaz, yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yangının ardından Davut Yılmaz'ın kızları Tezcan ve Sevcan Yılmaz kardeşler evsiz kaldı. Mağdurların akrabası Şebnem Kale, İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurarak yardım talebinde bulundu.

Müdürlük, mağdurları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yönlendirerek (ŞÖNİM) Yılmaz kardeşlere kalacak yer temin etti. Mağdurların Bağcılar'da bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği öğrenildi.

Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ
Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ
Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ
Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İSTANBUL ? YANGINDA BABASINI VE EVLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURLAR REHABİLİTASYON MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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