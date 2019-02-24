Son Dakika Haberleri: Yangında Balkonda Mahsur Kalan 6 Aylık Hamile Kadın ve 8 Yaşındaki Kız Kurtarıldı - Bilecik

Yangında Balkonda Mahsur Kalan 6 Aylık Hamile Kadın ve 8 Yaşındaki Kız Kurtarıldı - Bilecik

1 saat önce

Bilecik'te 3 katlı evde çıkan ve hasara yol açan yangında, 3. katta mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Bilecik'te 3 katlı evde çıkan ve hasara yol açan yangında, 3. katta mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:00 Kaynak: AA

İtfaiye, Bilecik, Güncel
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