Yangında Balkonda Mahsur Kalan 6 Aylık Hamile Kadın ve 8 Yaşındaki Kız Kurtarıldı - Bilecik
1 saat önce
Bilecik'te 3 katlı evde çıkan ve hasara yol açan yangında, 3. katta mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Bilecik
'te 3 katlı evde çıkan ve hasara yol açan yangında, 3. katta mahsur kalan 6 aylık hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:00 Kaynak: AA
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