Yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

21.07.2022 14:06
Yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında, balkonda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında, balkonda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cizre ilçesi Dirsekli Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın son katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Klimadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Daireyi saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan 6 kişilik aile, balkona sığındı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler aileyi kurtarmak için içeri girdi. Oksijen maskeleri takılan 6 kişi, güvenli bir koridor oluşturularak çıkarıldı. Ambulansta kontrolleri yapılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


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Cipin kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Cipin kapısına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Aracın motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Aracın motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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