Yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Cizre ilçesi Dirsekli Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın son katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Klimadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Daireyi saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan 6 kişilik aile, balkona sığındı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler aileyi kurtarmak için içeri girdi. Oksijen maskeleri takılan 6 kişi, güvenli bir koridor oluşturularak çıkarıldı. Ambulansta kontrolleri yapılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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