Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.

Yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hacı Emin Caddesi'ndeki Yılmaz Kardeşler Apartmanı'nın 2. katında Gökhan Demir'e ait dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda evin balkonda mahsur kalan ev sakini kadın, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın daha fazla büyümeden, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
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