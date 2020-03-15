Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2) - Son Dakika

Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN SORUŞTURMAMersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2), System.String[]

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Mersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.


İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:19 Kaynak: DHA
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