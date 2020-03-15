Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Mersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.