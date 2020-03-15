Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2) - Son Dakika

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Yangında balkondan sarkıp düşen kadının ölümüyle ilgili itfaiyecilere soruşturma (2)
6 saat önce
VALİLİKTEN SORUŞTURMAMersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:19 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN SORUŞTURMA
Mersin Valiliği, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde çıkan yangında balkondan sarkarken düşen Yasemin Özel'in (38) ölümüyle ilgili itfaiye erlerinin ihmalinin olup, olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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