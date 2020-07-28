Yangında binayı saran dumandan etkilendiler - Son Dakika

Yangında binayı saran dumandan etkilendiler

KARABÜK'te, 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı saran dumandan 7 kişi etkilendi.

Saat 12.15 sıralarında, 5000 Evler Mahallesi 76. Sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar binanın içerisini sararken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bodrum katında yanan eşyalar kısa sürede söndürüldü. Apartmandan çıkmak isterken merdivenleri saran dumandan etkilenen İbrahim Efe Özen (4), Ahmet Emir Özen (1), Esra Özen (27), Sıla Küçüköter (15), Ayşe Küçüköter (42), Ayhan Umut Küçüköter (7) ve Raziye Bulut'a (74) 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.