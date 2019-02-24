Son Dakika Haberleri: Yangında Bir Ev Kül Oldu

Yangında Bir Ev Kül Oldu

30 dakika önce

Bilecik'te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında Bir Ev Kül Oldu, System.String[]
Bilecik'te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi. Ayrıca sokağın dar olması sebebiyle itfaiye aracı geçiş yapmakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında Sami Erçin'e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı iddia edilen evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan yangının kullanılamaz hale getirdiği evin sahibi Sami Erçin, yabancı uyruklu kişilerle ilgili olarak evde kalan şahısların bugün evden taşındığını, kendisinin de yeni öğrendiğini ifade etti.

"Allah'tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu"

Yangını görüp yardım etmek için geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Emine Tuna olay anını anlattı. Tuna, "Komşular yangın var diye zile bastılar. Ben de bakmaya geldim kimin evi, hangi komşunun evi yandı diye. Evde 4 Afganlı kalıyordu. Allah'tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu" dedi.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var

Kızlardan Oluşan İki Grup, Cadde Ortasında Birbirine Girdi! Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Bir Ev Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]