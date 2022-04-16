Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

16.04.2022 23:26
Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kırşehir'de, akşam saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'de, akşam saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Kuşdilli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.A.K. 'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahallelinin itfaiye birimlerine haber vermesi sonrası ikamette çıkan yangına müdahale edildi. Çıkan yangının nedeni araştırılırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - KIRŞEHİR

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Kırşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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