Yangında bir tek tavuğunu kurtarabildi - Son Dakika

Yangında bir tek tavuğunu kurtarabildi
Yangında bir tek tavuğunu kurtarabildiİZMİT'te, 2 katlı bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yan tarafından bulunan 2 binaya sıçradı.
Yangında bir tek tavuğunu kurtarabildi
İZMİT'te, 2 katlı bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yan tarafından bulunan 2 binaya sıçradı. Evi yanan yaşlı kadın yangında tavuğunu kurtarıp evinin yanmasını çaresizce izledi.Öğle saatlerinde, İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki yan tarafta bulunan 2 binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 3 bina zarar gördü. Evi yanan yaşlı bir kadın yangından kurtardığı tavuğuyla yanan evini çaresizce izledi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:06 Kaynak: DHA
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