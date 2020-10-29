Yangında bütün eşyaları yanan Mustafa?nın tablet hayali gerçek oldu - Son Dakika

Yangında bütün eşyaları yanan Mustafa?nın tablet hayali gerçek oldu

29.10.2020 22:57
Yangında bütün eşyaları yanan Mustafa?nın tablet hayali gerçek oldu, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında eşyalarının yanı sıra bilgisayarı ve tableti de yanan ancak okumak istediğini belirterek, yetkililerden yardım isteyen 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaya'ya (12) İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla, tablet hediye edildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında eşyalarının yanı sıra bilgisayarı ve tableti de yanan ancak okumak istediğini belirterek, yetkililerden yardım isteyen 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaya'ya (12) İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla, tablet hediye edildi.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait kapı ve pencereleri olmayan evde 20 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kaya ailesinin iki çocuğundan en büyüğü olan Mustafa Kaya, babası ile kardeşinin zihinsel engelli olduğunu, yangından sonra annesinin evi terk ettiğini kaydetti.Hayattaki tek umudunun eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak olduğunu aktaran Mustafa Kaya, Demirören Haber Ajansı muhabirine dün verdiği röportajda en çok ders çalıştığı bilgisayarının yanmasına üzüldüğünü bildirdi. Kaya, "Derslerimi bilgisayardan takip ediyordum ama yandığı için bir haftadır derslerimi de takip edemez oldum. Ben okumak istiyorum. Gelecek sene Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) gireceğim ve derslerimi takip etmem gerekiyor. Öncelikle tablet bilgisayar istiyorum ve evimizin tadilatının yapılmasını istiyorum. Ailede bütün yük benim üzerimde. Yemek yapıp, onlara bakmaya çalışıyorum" diye konuştu.EĞİTİMDEKİ TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAKİl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mustafa'nın okuma azmi üzerine talimat vererek, eğitim sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatılmasını istedi. Özel Kalem Müdürü Mikail Eren talimatı yerine getirerek, Mustafa'ya tablet hediye etti. Eren, Mustafa'nın artık eğitimdeki tüm sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderileceğini dile getirdi. Eren, daha sonra Mustafa'nın Adem Koca ile cep telefonuyla görüntülü konuşmasını sağladı.HERKES YARDIM ETMEK İÇİN GELİYOR

Kendisine ve ailesine destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirten Mustafa Kara, "Ben ve ailem çok mutlu olduk. Dünden bu yana herkes yardım etmek için buraya geliyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.


Hasan Kaya, Erdemli, Tablet, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında bütün eşyaları yanan Mustafa?nın tablet hayali gerçek oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor Meteoroloji 9 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı
Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu         
23:04
Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi         
22:47
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı         
20:50
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim         
20:27
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 23:17:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında bütün eşyaları yanan Mustafa?nın tablet hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei