Son Dakika Haberleri: Yangında Camdan Atılan Çocukları Kurtaran Gazete Dağıtıcısı O Çocuklarla Bir Araya Geldi

Yangında Camdan Atılan Çocukları Kurtaran Gazete Dağıtıcısı O Çocuklarla Bir Araya Geldi

2 saat önce

Yangında camdan atılan çocukları kurtaran gazete dağıtıcısı o çocuklarla bir araya geldiTOKAT - Tokat'ta gazete dağıtıcısı yanan evden kurtardığı iki çocuğu hastanede ziyaret etti.

Yangında camdan atılan çocukları kurtaran gazete dağıtıcısı o çocuklarla bir araya geldi

TOKAT - Tokat'ta gazete dağıtıcısı yanan evden kurtardığı iki çocuğu hastanede ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre; Alipaşa Mahallesinde sabah saatlerinde Afgan ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını olay yerinden geçerken fark eden gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt, itfaiye haber verdi. Dumanların yoğunlaşması nedeni ile Muhammed Norazi isimli Afgan baba pencere parmaklıklarından çıkartmayı başardığı 7 yaşındaki kızı ile Mukaddes ve 5 yaşındaki oğlu Ümit'i 2. kattan gazete dağıtıcısı Özyurt'un kucağına bıraktı. Çocukları sağ salim kurtaran Özyurt, günün kahramanı oldu. Anne ve baba ise bulundukları yerden itfaiye tarafından çıkartıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kurtardığı çocukları ziyaret etti
Yaşanan olayın ardından olayın kahramanı gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt çocukları hastanede ziyaret etti. Çocukların sağlıklı olduğunu görünce mutlu olduğunu ifade eden Özyurt, "Onları kendi çocuklarımın yerine koydum. Herkesin de aynı düşünmesini isterim. Böyle bir şeye vesile olduğum için sevinçliyim. Rabbim kimseye acı göstermesin" diye konuştu.
Muhammed Norazi, uykuda oldukları anda evin dumanla kaplandığını fark ettiklerini ifade ederek, "Uyandığımda ev karanlıktı dumanlar içinde idi. Camdan aşağı baktım da gazete dağıtıcısını gördüm. Çocuklarımı ona camdan attım, kurtardı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Norazi, ayrıca evsiz kaldıklarını ve yardım beklediklerini sözlerine ekledi. Anne Merziye Norazi ise çocukları kurtaran gazete dağıtıcısına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa
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