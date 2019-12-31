Yangında can pazarı: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında can pazarı: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangında can pazarı: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında can pazarı: 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bilecik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Mehmet Bendigal Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında Hayati Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumun hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Evde misafir olarak bulunan Minnaz S. (34) ve Mevlüde B. (26) ile çocuğu Savaş B. (3) dumandan etkilendiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dumandan etkilenenler ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yangın mahallinden yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneye geçerek dumandan zehirlenen aileye geçmiş olsun dediler. Yangın bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

(Zuhal Zengin/İHA)

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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