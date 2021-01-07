4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI - Son Dakika
Üye Girişi

4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI

08.01.2021 00:14
4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI

ANTALYA'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANTALYA'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yoğun dumana rağmen binaya giren bir kişi muhabbet kuşu bulunan kafesi dışarıya çıkarırken, bir kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Zemin katta duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişi ambulanslara alınarak tedavi edildi. 3 kişi ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ 3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİYİ MERDİVENLE İNDİRDİ

Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan apartman sakinleri de etkilendi. Üst katta oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayan 10 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

KUŞ VE KEDİ KURTARILDI

Bir kişi yoğun dumana rağmen binaya girerek muhabbet kuşu bulunan kafesi dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri de yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir kediyi kurtardı. Bina sakinleri yaşadıkları konutlarda yangın merdiveni ve balkon olmamasından şikayet ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tadilat halindeki binada çıkan yangını film izler gibi izlediler Tadilat halindeki binada çıkan yangını film izler gibi izlediler Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken seçim telaşına düştü
23:33 Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:34 Elbistan Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek: Elbistan'da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor
22:28 Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Ben protokolü görmedim
22:16 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükseldi
22:06 65 yaşındaki kadın, komşularının kötü koku ihbarı yaptığı evinde ölü bulundu
21:28 Gent eşleşmesini değerlendiren Belözoğlu: Eleyebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum
20:58 11 ilde yıkıma neden olan depremden yeni görüntüler! Gaziantep'te koca koca binalar böyle devrildi
21:20 Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
20:51 Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim tarihiyle ilgili açıklama geldi: Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2023 00:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: 4 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement