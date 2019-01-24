Son Dakika Haberleri: Yangında Can Pazarı

Yangında Can Pazarı

1 saat önce

Mersin'de 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangında üst kattaki evde yalnız yaşayan 91 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla balkondan girilerek kurtarıldı.

Yangında Can Pazarı, System.String[]
Mersin'de 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangında üst kattaki evde yalnız yaşayan 91 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla balkondan girilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında çocuklarıyla birlikte evde bulunan Mehtap Erteğü, 2 çocuğunu da alarak bina dışına çıkarken, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ilk etapta zemin katta oturan 82 yaşındaki Emine Polat'ı tedbir amaçlı evden çıkardı. Alevlerin evin dışına taştığı yangına su ile müdahale eden ekipler, binanın ikinci katında yalnız yaşayan 91 yaşındaki Fatma Kahraman'ı da kurtarmak için kapıyı kırmaya çalıştı. Ancak çelik kapı kırılamayınca evde mahsur kalan yaşlı kadın merdivenli itfaiye aracı ile balkondan girilerek kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2 yaşlı kadın hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:51:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Can Pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]