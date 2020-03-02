Yangında can pazarı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında can pazarı kamerada - Son Dakika

Yangında can pazarı kamerada

6 saat önce

Kağıthane'de çıkan yangından can pazarı yaşandı.

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Kağıthane'de çıkan yangından can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kadın, 5 katlı binanın çatısından vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. O anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın ise çatıya çıkarak yardım istedi. Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıya battaniye gerdi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kadına "atlama" diyerek bağırdı. Ancak dumanların etrafı iyice sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - İSTANBUL

Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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