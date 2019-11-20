Son Dakika Haberleri: Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi - Son Dakika

Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi

6 saat önce

Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi Göz yaşlarıyla çocuğunun kurtarılmasını beklediBURSA - Bursa'da 6 katlı ikametin zemin katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi

Göz yaşlarıyla çocuğunun kurtarılmasını bekledi

BURSA - Bursa'da 6 katlı ikametin zemin katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanların apartman boşluğunu kaplaması sebebiyle itfaiye ekipleri, evlerde bulunan 3 çocuğu sepetli araçla kurtardı. Bir anne ise göz yaşları içerisinde çocuğuna sarıldı.

Yangın, Yıldırım'a bağlı Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir ikametin zemin katında bulunan eski eşyalar birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yaptıkları müdahalede yangını kontrol altına aldı. Büyük panik yaşayan evdekiler ise, apartman boşluğunu duman kaplamasından dolayı balkonlara çıktı. Bu sırada evde çocuğu bulunan bir anne ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Sepetli araçla ile kurtarıldılar

İtfaiye ekipleri, ikametlerde bulunan çocuklar için sepetli aracı kaldırdı. Apartmandaki 3 çocuk sepetli araçla tahliye edilirken, çocuğuna kavuşan anne ise büyük sevinç yaşayıp, ekiplere teşekkür etti. Sepetle indirilen 3 çocuk ile birilikte 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış sebebi ile alakalı tahkikat sürüyor.

Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi

İtfaiye, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi
Fenomen Şeyda Erdoğan isyan etti: Babam ve ailesi tarafından tehdit ediliyorum Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında can pazarı...Küçük çocuklar itfaiyenin sepetli aracıyla evden indirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]