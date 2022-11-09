Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı

09.11.2022 12:40
Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı

Artvin'in Arhavi ilçesindeki 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında evde mahsur kalan çocuğu canı pahasına kurtaran Serdar Memişoğlu, o anları anlattı.

Yangın ilçeye bağlı Musazade Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Resul Özyolcu'un oturduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında evde bulunan Resul Özyolcu, eşi Leman Özyolcu ve çocukları Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu çevredekilerin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulansla Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 yaşındaki Cemile son anda kurtarıldı

Yangın sırasında evden çıkartılamayan ve dumandan etkilenerek bayılan Cemile Özyolcu, Serdar Memişoğlu isimli bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. Atletini suda ıslatıp yüzüne saran Memişoğlu, yerde baygın halde bulunan Cemile'nin hayata tutunmasını sağladı.

O anları anlatan Memişoğlu şunları dile getirdi:

"Gece iş yerinden eve giderken itfaiyelerin sesini duydum, yangın olan yöne doğru gidince, yoğun bir ev yangını olduğu fark ettim. Gittiğime evin sahipleri evde çocuk var evde çocuk var diye bağırıyordu. Direk kapıya doğru yöneldim. Kapıya tekme attım açılmadı, bir arkadaşla birlikte tekrar vurduk açıldı. İçeri girdik yoğun dumandan dışarı çıktık. Atletimi çıkarttım suya soktum. Daha sonra burnuma bağlayarak evin içine girdim. Çocuklardan biri yorgana sarılı yerde baygın halde yatarken buldum. Çocuğu alım camdan dışarı verdim. Allah'a şükür can kaybı olmadan yardımcı olabildiysek ne mutlu bize." - ARTVİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi Kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı Kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı Yangında canı pahasına 5 yaşındaki çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı Yangında canı pahasına 5 yaşındaki çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı

Artvin, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
14:16 Mollanın sarığını düşürmek isteyen protestocu, hiç b eklemediği bir tepkiyle karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
14:07 Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı
13:54 Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
13:51 Teknik direktör asist yaptı! Volkan Demirel'den futbol tarihinde bir ilk
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek
13:39 Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Survivor şampiyonu Cemal Can'dan yarışma sonrası hayranlarının yüreklerini sızlatan itiraf
12:17 ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 14:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement