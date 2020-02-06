Yangında çocuklarını evde sanan annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında çocuklarını evde sanan annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

Yangında çocuklarını evde sanan annenin feryadı yürekleri dağladı

6 saat önce

Aksaray'da bir apartmanın 1. katında çıkan yangın sırasında çocuklarının evde olduğunu zanneden annenin feryadı yürekleri dağladı.

Yangında çocuklarını evde sanan annenin feryadı yürekleri dağladı, System.String[]

Aksaray'da bir apartmanın 1. katında çıkan yangın sırasında çocuklarının evde olduğunu zanneden annenin feryadı yürekleri dağladı. Çocukların evde olmadığı belirlenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi Topaçoğlu Apartmanı'nın 1.kattaki dairesinin mutfak balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairede kiracı olarak oturan Yabancı uyruklu Mohammad Elhamoud'un mutfak balkonunda bulunan çekyat bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Balkondan yükselen alevler kısa sürede balkonun kapı ve pencerelerine de sıçrayarak mutfağa kadar ulaştı. Yangın nedeniyle daire başta olmak üzere apartmanın içi ve diğer dairelerde duman altında kaldı. Alevleri ve dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hem yerden hem de itfaiye merdiveni ile yangına müdahale etti. Balkonunda yangın çıkan dairede kiracının bulunmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.


Çocuklarını bulduktan sonra gözyaşlarıyla onlara sarıldı


Olay yerinde büyük paniğin yaşandığı sırada bir annenin feryatları yürekleri dağladı. Yangın çıkan apartmanda oturan ve yangın sırasında dışarıda olan 2 çocuk annesi yabancı uyruklu Azize El Mahmoodi (39), 2 çocuğunun evde olduğunu zannederek gözyaşları içinde çocuklarını aradı. Defalarca apartmana girmek isteyen anne ve yakınlarını polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırırken, apartman sakinleri anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra oturdukları evin önüne gelen 2 çocuğunu gören anne gözyaşları içinde çocuklarına sarılarak ağladı. Çocukların karşı apartmandaki bir komşularında olduğu öğrenilirken, anne uzun süre çocuklarına sarılarak ağladı.


Dumandan etkilenen 5 kişiye 112 ekipleri müdahale etti


Dumanlara teslim olan apartmanda 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ekipleri dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerinde müdahale etti. Ambulansların içerisinde müdahaleleri yapılan vatandaşlara oksijen takviyesi verilirken, bir süre ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendilerine gelmeleri sonucu vatandaşların tedavileri tamamlandı. Yangın ise yaklaşık 2 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürülürken, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:13 Kaynak: İHA
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