Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret - Son Dakika

Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret

6 saat önce

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde çıkan yangında evleri yanan ve iki çocuğunu kaybeden İsa ve Cansu Çolak çiftini baba evinde ziyaret etti.

Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret, System.String[]

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde çıkan yangında evleri yanan ve iki çocuğunu kaybeden İsa ve Cansu Çolak çiftini baba evinde ziyaret etti.


17 Kasım 2019 tarihinde Hendek ilçesi Uludere Mahallesinde çıkan yangında İsa ve Cansu Çolak çiftinin 1 buçuk ve 3 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybetmişti. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yangında evleri yanan ve iki evladını kaybeden acılı aileyi baba evinde ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Başaran Güngör'ün de katıldığı ziyarette konuşan Öğütlü, yaşanan üzücü olayın herkesin yüreğini yaktığını ifade ederek, Çolak ailesine taziyede bulundu. Taziyenin ardından acılı aileye psikolojik destek vererek yanlarında olan Hendek Uludere Aile Sağlığı Merkezi personelini de ziyaret eden Öğütlü, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - SAKARYA

Uludere, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:10 NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti - Son Dakika
19:10 Gençlerle huzurevi sakinleri "Mektubunuz var" projesinde buluştu - Son Dakika
19:09 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:08 Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma - Son Dakika
19:06 Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında çocuklarını kaybeden aileye İl Sağlık Müdürü'nden ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]