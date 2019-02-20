Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenen 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangında Dumandan Etkilenen 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında Dumandan Etkilenen 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aşıklar Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda Satılmış ailesinin oturduğu zemin dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Tüm apartmanı saran duman nedeniyle evlerinden çıkamayan, aralarında bebeklerin de olduğu 20 kişi, balkon ve pencerelerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 15 kişi, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yangında, evlerde maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel
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