Yangında Dumandan Etkilenen 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aşıklar Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda Satılmış ailesinin oturduğu zemin dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Tüm apartmanı saran duman nedeniyle evlerinden çıkamayan, aralarında bebeklerin de olduğu 20 kişi, balkon ve pencerelerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 15 kişi, Kapaklı ve Çerkezköy
ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yangında, evlerde maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA
Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz
İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu
Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar