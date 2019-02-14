Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenen 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yangında Dumandan Etkilenen 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

KİLİS'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yangında Dumandan Etkilenen 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
KİLİS'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hakverdi Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde, öğleden sonra ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: DHA

Kilis, Güncel
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