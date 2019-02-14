Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenen 2 Suriyeli Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yangında Dumandan Etkilenen 2 Suriyeli Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Kilis'te Suriyelilerin yaşadığı evde kısa devre yaptığı tahmin edilen elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangında Dumandan Etkilenen 2 Suriyeli Çocuk Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Kilis'te Suriyelilerin yaşadığı evde kısa devre yaptığı tahmin edilen elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hakverdi Mahallesi Hacı Faik Sokak'ta Suriyelilerin ikamet ettiği evde ısınmak için yakılan elektrikli soba kısa devre yaptı. Yatakların tutuştuğu evden dumanlar yükseldi. 2 Suriyeli çocuk dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan itfaiye, 112 acil ambulansı ve polis ekipleri dar olması nedeniyle sokağa giremedi. 30 metre hortum çeken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa
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