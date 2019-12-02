Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'ın Yoğurtlu Beldesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.



Olay, gece saatlerinde Yoğurtlu Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesi, Zambak Sokak 10 numaralı evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın odanın içerisini sardı. Yangında dumandan zehirlenen 5 kişilik aile, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN