Son Dakika Haberleri: Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde üç katlı evin orta katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar da demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkarak mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:49 Kaynak: AA
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